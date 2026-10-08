Конфликт Украины и Южной Кореи может привести к сближению Сеула и Пхеньяна. Такой сценарий рассматривается на фоне дипломатического скандала между Киевом и южнокорейскими властями, сообщает обозреватель kp.ru Александр Гришин.

Издание отмечает, что Сеул может усилить давление на Киев, вплоть до введения санкций. На этом фоне допускается формирование общей позиции Южной и Северной Корей по отношению к Украине. На этом фоне упоминаются заявления украинских Telegram-каналов, близких к властям. Один из них после критики Киева со стороны президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна заявил, что Сеул должен быть благодарен Украине за предпринятые шаги.

Также утверждается, что ухудшение дипломатических отношений между Киевом и Сеулом может быть «коротким периодом» в случае, если Владимир Зеленский захочет исправить ситуацию ради поставок оружия и боеприпасов.

«Знаете, это кажется на данный момент просто фантастикой, но я теперь не очень сильно удивлюсь, если и санкции будут введены Сеулом, а между Северной и Южной Кореями начнётся сближение, причём, на почве общей антиукраинской позиции. И Зеленский сможет добиться того, перед чем все эти десятилетия пасовала вся мировая дипломатия», — говорится в статье.

Напомним, Южная Корея отозвала своего посла с Украины на фоне политического конфликта между Сеулом и Киевом. Поводом для разногласий стало выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где он публично сообщил о передаче Сеулу двух пленных военнослужащих КНДР. Южная Корея заявляла, что информация должна быть конфиденциальной. Сеул потребовал объяснений и публичных извинений. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён предупредил о дополнительных мерах, если НЕзалежная не признает существование соглашения о конфиденциальности.