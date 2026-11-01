Собственник съёмной квартиры не всегда обязан оплачивать её ремонт. По закону мелкие восстановительные работы по общему правилу ложатся на жильца, тогда как капитальный ремонт должен проводить владелец недвижимости. Однако стороны могут договориться о другом распределении расходов. Об этом адвокат Московской коллегии адвокатов «Последний дозор» Елена Сутырина рассказала «Газете.Ru».

По словам специалиста, статья 681 Гражданского кодекса РФ относит текущий ремонт к обязанностям нанимателя, если иное не предусмотрено договором. Речь может идти, например, о подклеивании обоев или восстановлении отвалившейся плитки. При этом необходимость и объём работ зависят от конкретных обстоятельств и условий проживания.

Главная сложность возникает при выезде из квартиры. Собственник может обнаружить повреждения стен, пола или мебели и потребовать компенсацию, однако доказать, что они появились именно по вине последнего жильца, бывает непросто. Особенно если квартира сдавалась нескольким людям подряд.

«При заключении договора, при заселении в квартиру проводится осмотр, и можно сразу выявить и зафиксировать моменты, требующие ремонта», — пояснила Сутырина.

Адвокат рекомендует владельцам подробно описывать состояние жилья в акте приёма-передачи. Желательно отдельно зафиксировать дефекты стен, пола, потолка, сантехники и бытовой техники. Дополнительной защитой станут фотографии, оформленные как приложение к договору.

Нанимателям специалист советует придерживаться такого же подхода. Перед заселением необходимо осмотреть помещение, сфотографировать имеющиеся повреждения и убедиться, что они отражены в документах. Это поможет избежать претензий за дефекты, которые существовали ещё до начала проживания.

Если жильцу предстоит самостоятельно сделать ремонт в счёт платы за квартиру, такую договорённость следует заранее закрепить письменно. Важно определить перечень работ, их стоимость и порядок зачёта расходов, а также сохранить чеки на материалы и услуги мастеров.

При возникновении новых неисправностей Сутырина рекомендует своевременно уведомлять собственника способом, предусмотренным договором. Отдельно стоит согласовать условия возврата обеспечительного платежа. При этом обычный износ квартиры необходимо отличать от повреждений, за которые наниматель действительно несёт ответственность.

Ранее Life.ru рассказывал, что делать собственнику, если квартиросъёмщик испортил имущество и отказывается возмещать ущерб. Юристы советовали составлять подробный акт приёма-передачи, фотографировать состояние жилья до и после проживания, а при возникновении спора — документально подтверждать стоимость восстановительных работ. При отсутствии добровольной компенсации владелец может обратиться в суд.