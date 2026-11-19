Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что покинула родину в 2020 году не по своей воле. Об этом она написала в своём Telegram-канале, опубликовав открытое письмо австрийцам.

«Я покинула страну в 2020 году не по своей воле и после многочисленных неудач заново выстроила свою жизнь. Как и Ханс Кельзен, я не намерена возвращаться в Австрию», — подчеркнула экс-министр.

Кнайсль также вспомнила унизительный случай, произошедший с ней в Вене летом 2020 года. По словам бывшего дипломата, тогда в неё плюнули и обозвали «русской свиньёй». Она призналась, что произошедшее до сих пор не даёт ей покоя.

Своё обращение экс-глава австрийского МИД посвятила разбирательству о возможном лишении её гражданства. Кнайсль оспорила утверждение, что этим вопросом должно заниматься венское ведомство MA 35. Она пояснила, что с октября 1998-го по декабрь 2021 года была зарегистрирована в Зайберсдорфе, а не в Вене.

Кроме того, бывший дипломат отвергла предположения о наличии у неё второго гражданства. По её словам, австрийское консульство в Москве ещё несколько месяцев назад получило соответствующее уведомление. Сама Кнайсль подчеркнула, что проживает в России на основании вида на жительство.

В письме она также раскритиковала австрийские власти и призвала политиков обратить внимание на экономические и социальные проблемы страны вместо обсуждения её личной жизни.

Ранее Life.ru сообщал, что Кнайсль раскритиковала австрийских чиновников на фоне процедуры возможного лишения гражданства. Бывший министр обвинила представителей государственных органов в незнании законодательства и игнорировании международных правовых норм. Разбирательство связано с её профессиональной деятельностью в России, где она возглавляет центр G.O.R.K.I. при СПбГУ.