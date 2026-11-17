Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль раскритиковала австрийских чиновников на фоне разбирательства о возможном лишении её гражданства. По мнению экс-министра, сотрудники государственных органов плохо разбираются в законодательстве и не учитывают международные правовые нормы. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

«Проблема в том, что люди, работающие сегодня в австрийских административных органах, совершенно не знают права. Вот в чём заключается проблема», — заявила Кнайсль.

Экс-министр утверждает, что процедура началась уже давно и связана с её профессиональной деятельностью в России. Сейчас она руководит центром G.O.R.K.I. при Санкт-Петербургском государственном университете. По словам Кнайсль, в Вене считают её работу сотрудничеством с российским государством.

При этом бывшая глава МИД признала, что австрийское законодательство предусматривает возможность лишения гражданства. Однако она убеждена, что подобное решение в её случае противоречило бы международным конвенциям.

Кнайсль также провела историческую параллель с эпохой национал-социализма. По её мнению, Австрия не усвоила уроков прошлого, когда лишение людей гражданства использовалось как инструмент преследования.

Между тем муниципальный департамент Вены MA 35 действительно проверяет основания для возможного прекращения гражданства бывшего министра. В частности, власти выясняют, получила ли она паспорт другой страны, а также могут ли её действия подпадать под положения закона о работе на иностранное государство с ущербом для интересов Австрии.

Ранее Life.ru сообщал, что Карин Кнайсль заявила о готовности остаться без австрийского гражданства. Экс-министр пояснила, что в таком случае намерена обратиться в ООН за специальным документом для лиц без гражданства. Ещё в начале 2026 года представители австрийской партии NEOS выступили с инициативой лишить её национального паспорта.