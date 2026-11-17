Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль сравнила европейских политиков с капризными подростками из-за их нежелания вести диалог с теми, чьи взгляды им не нравятся. По её мнению, подобное поведение несовместимо с принципами дипломатии. Об этом она заявила на Международном форуме омбудсменов в Москве.

«Фактически, они ведут себя как подростки, 13-летние, 14-летние. Они хлопают дверью и говорят: «Этот мир плохой, и я не буду ни с кем здесь общаться»», — отметила Кнайсль.

Экс-министр подчеркнула, что основой дипломатии всегда остаётся диалог, который необходимо поддерживать даже при серьёзных разногласиях. Отказ разговаривать с неудобными собеседниками, по её оценке, свидетельствует о политической незрелости.

Ранее Life.ru сообщал, что президент Финляндии Александр Стубб раскритиковал европейские страны за длительное нежелание самостоятельно вести переговоры с Россией. По его словам, европейцы слишком долго перекладывали ответственность за контакты с Москвой на другие государства. Финский лидер назвал подобный подход безответственным и призвал коллег учитывать собственные интересы при обсуждении будущего европейской безопасности.