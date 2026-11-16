Власти Австрии запустили процедуру лишения гражданства бывшего министра иностранных дел Карин Кнайсль из-за её преподавательской деятельности в России. Сама экс-глава внешнеполитического ведомства считает происходящее преследованием за сотрудничество с российским университетом. Об этом она заявила на Генеральной ассамблее международного движения «За свободу наций!».

По словам Кнайсль, австрийское руководство намерено отобрать у неё национальный паспорт исключительно из-за работы в Санкт-Петербургском государственном университете. Сейчас бывший дипломат возглавляет центр G.O.R.K.I. при СПбГУ.

«Моя вина в том, что я преподаю в российском университете. В этом моё преступление», — подчеркнула она.

При этом перспектива остаться без гражданства не заставила экс-министра отказаться от своей деятельности. Кнайсль пояснила, что в случае окончательного решения австрийских властей намерена обратиться в ООН за так называемым белым паспортом, предназначенным, по её словам, для лиц без гражданства.