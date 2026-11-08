«Обрушим на вас ад»: Иран выступил с грозным предупреждением в адрес Трампа
Глава МИД Ирана Аракчи пообещал США «ад» в случае выбора войны
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Иран пригрозил Соединённым Штатам жёстким военным ответом, если президент Дональд Трамп решит продолжить войну вместо заключения мирного соглашения. С таким предупреждением выступил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, комментируя результаты промежуточных выборов в США.
«Американские избиратели сделали свой выбор. Теперь настало время Белому дому сделать свой», — написал министр в соцсетях.
По словам Аракчи, предложение Тегерана о прекращении войны остаётся в силе. Иранская сторона по-прежнему готова к дипломатическому урегулированию конфликта, однако ожидает от Вашингтона выполнения выдвинутых условий.
Глава иранского МИД подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации зависит от решений американской администрации. В случае отказа от мирного сценария Тегеран обещает ответить военной силой.
«Выполните требования, включая прекращение войны на всех фронтах, и вы увидите результаты. Или выбирайте войну — и увидите, как наши находящиеся в боевой готовности, закалённые в боях воины обрушат на вас ад», — заявил Аракчи.
Предложенный Ираном план урегулирования предусматривает прекращение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан. Кроме того, Тегеран требует снятия американской морской блокады иранских портов, смягчения нефтяных санкций и размораживания зарубежных активов страны.
Взамен иранские власти готовы восстановить торговое судоходство через Ормузский пролив и вернуться к переговорам с США, в том числе по вопросам ядерной программы.
Ранее Life.ru сообщал, что Иран согласился открыть Ормузский пролив за двое суток при достижении договорённостей с США. Тогда Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов сократить сроки восстановления судоходства, но требует признать новый маршрут прохода судов, разработанный совместно с Оманом. По словам министра, выполнение иранских условий должно создать основу для возобновления переговоров с Вашингтоном.