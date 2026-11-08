Соединённые Штаты обратились к Китаю с просьбой помочь завершить военный конфликт с Ираном. Министр финансов США Скотт Бессент при поддержке президента Дональда Трампа предложил Пекину использовать своё влияние на Тегеран для прекращения противостояния. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на осведомлённого американского чиновника.

По информации журналиста, китайская сторона уже передала соответствующее послание иранскому руководству. Вашингтон рассчитывает, что дипломатическое влияние Пекина поможет приблизить завершение конфликта, который становится всё более серьёзной внутриполитической проблемой для американской администрации.

Игнатиус отмечает, что поиск выхода из войны с Ираном превратился в одну из главных задач Трампа после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США. Недовольство американцев затянувшимся конфликтом усилило давление на Белый дом.

Важную роль в дипломатических усилиях играет вице-президент США Джей Ди Вэнс. По сведениям WP, ещё в октябре он направил примирительное письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи. Через этот канал Вашингтон пытался восстановить диалог с Тегераном.

Тема иранского урегулирования уже обсуждалась и на высшем уровне. Во время сентябрьской встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп просил китайского лидера помочь в разрешении конфликта. Как утверждает издание, Си согласился с необходимостью не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Ожидается, что этот вопрос вновь поднимут на встрече лидеров США и Китая 18 ноября в Шэньчжэне.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивался от Трампа новых ударов по Ирану после выборов в Конгресс. По информации Axios, израильский премьер настаивал на возобновлении масштабной военной операции, однако американский президент не спешил возвращаться к силовому сценарию и рассчитывал продолжить переговоры с Тегераном. Разногласия между Вашингтоном и Израилем касались прежде всего сроков возможной эскалации и перспектив дипломатического урегулирования.