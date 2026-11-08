Американские военные вывели из строя торговое судно в Оманском заливе, нанеся высокоточный удар по его кормовой части. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), экипаж неоднократно проигнорировал предупреждения и попытался нарушить морскую блокаду Ирана.

Инцидент произошёл 7 ноября. В американском командовании заявили, что гражданские моряки несколько раз пытались продолжить движение, несмотря на требования военных изменить курс. После этого по судну применили высокоточное вооружение.

Удар пришёлся на корму, где располагаются важные элементы его ходовой части. В результате торговое судно потеряло возможность продолжить плавание. Его название, государство регистрации и характер перевозимого груза не уточняются.

Вашингтон продолжает военную блокаду иранских портов, возобновлённую 14 июля. Ограничения распространяются на коммерческие суда, направляющиеся в Иран или покидающие его территориальные воды. Американское командование ранее сообщало о многочисленных случаях принудительного изменения маршрутов торговых судов.

Ранее Life.ru рассказывал, как американские военные обстреляли судно под флагом Панамы при попытке прорвать блокаду Ирана. Тогда, 11 августа, вертолёт ВМС США открыл огонь после того, как его экипаж проигнорировал предупреждения. Американская сторона заявляла, что действовала в рамках контроля морских путей к иранским портам. Инцидент произошёл на фоне сохраняющейся напряжённости в Ормузском проливе, имеющем ключевое значение для мировой торговли нефтью.