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Регион
Опубликовано 16 октября, 21:38

Обвиняемый в нападении на экс-жену с кипятком в Балашихе заявил, что она обожглась сама

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мужчина, обвиняемый в том, что облил бывшую супругу кипятком в подмосковной Балашихе, отказался признавать вину и заявил, что женщина получила ожоги сама. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По словам фигуранта, женщина в ходе ссоры обожглась в душе, затем он вызвал скорую помощь», — рассказал собеседник агентства.

Обливший экс-жену кипятком в Балашихе оказался бывшим сотрудником ГИБДД
Обливший экс-жену кипятком в Балашихе оказался бывшим сотрудником ГИБДД

Напомним, по версии следствия, 8 октября бывшие супруги поссорились в квартире на улице Яганова. Во время конфликта мужчина умышленно вылил на женщину кипяток из чайника, после чего пострадавшую госпитализировали. У женщины диагностировали ожоги первой, второй и третьей степени, повреждения затронули 22% поверхности тела. В отношении 40-летнего мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Балашихинский городской суд заключил его под стражу. Прокуратура поддержала арест, указав, что обвиняемый ранее неоднократно был судим, в том числе за преступления против личности.

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Юрий Лысенко
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