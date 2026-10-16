Обвиняемый в нападении на экс-жену с кипятком в Балашихе заявил, что она обожглась сама

Мужчина, обвиняемый в том, что облил бывшую супругу кипятком в подмосковной Балашихе, отказался признавать вину и заявил, что женщина получила ожоги сама. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, по версии следствия, 8 октября бывшие супруги поссорились в квартире на улице Яганова. Во время конфликта мужчина умышленно вылил на женщину кипяток из чайника, после чего пострадавшую госпитализировали. У женщины диагностировали ожоги первой, второй и третьей степени, повреждения затронули 22% поверхности тела. В отношении 40-летнего мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Балашихинский городской суд заключил его под стражу. Прокуратура поддержала арест, указав, что обвиняемый ранее неоднократно был судим, в том числе за преступления против личности.