Обливший экс-жену кипятком в Балашихе оказался бывшим сотрудником ГИБДД

Мужчина, обливший бывшую жену кипятком в подмосковной Балашихе ранее работал в московской ГИБДД. Об этом пострадавшая рассказала журналистам «Осторожно Media», раскрыв новые подробности произошедшего.

По словам Анастасии, её бывший супруг Вячеслав Шпак провёл ночь в отделе полиции на Советской улице, после чего оказался на свободе. Утром его повторно вызвали к правоохранителям, где он продолжает находиться. При этом мужчина не прекращает звонить, объясняя своё желание связаться с экс-женой стремлением услышать её голос.

Более того, Шпак якобы предлагает ей вернуться домой, обещая самостоятельно ухаживать за её ожогами. Мужчина уверяет, что сможет «лечить» пострадавшую, смазывая повреждённую кожу кремом. Однако сама Анастасия боится вновь оказаться с ним под одной крышей.

Нападение произошло 8 октября на глазах у троих детей. Накануне женщина готовила документы для выселения экс-супруга из квартиры своей матери, но тот отобрал у неё телефон. Утром между бывшими партнёрами вспыхнула ссора, во время которой Вячеслав вылил на Анастасию кипяток из чайника.

Пострадавшую госпитализировали с ожогами первой, второй и третьей степени, охватившими 22% поверхности тела. По её словам, насилие началось задолго до этого случая: ещё в июне после избиения у неё диагностировали перелом носа со смещением. Пара развелась в 2025 году, однако мужчина отказался покидать жильё, ссылаясь на регистрацию.

Суд 12 октября постановил выселить Шпака, предоставив ему месяц на переезд. Несмотря на решение, Анастасия опасается возвращаться домой после выписки из больницы. Редакция «Осторожно Media» направила запрос в МВД, потребовав разъяснить причины освобождения мужчины после нападения и сообщить о ходе проверки.

Ранее Life.ru рассказывал о нападении москвича на бывшую супругу, произошедшем в квартире их дочери. Мужчина подкараулил 63-летнюю женщину, когда внук вышел выгуливать собаку. После конфликта пострадавшая оказалась в больнице с ножевыми ранениями.