В Балашихе мужчина облил бывшую жену кипятком во время конфликта

Пострадавшая — местная жительница 1986 года рождения. О случившемся правоохранителям сообщили из медицинского учреждения, куда доставили женщину с телесными повреждениями. Мужчину доставили в отдел полиции. Сейчас сотрудники МВД устанавливают обстоятельства конфликта и решают вопрос о привлечении его к предусмотренной законом ответственности.

А ранее в Саратове случайный знакомый обокрал мужчину на 10 миллионов рублей после совместного застолья. Похищенные деньги удалось найти лишь частично, а подозреваемым оказался ранее судимый местный житель. Всё началось с удачной продажи бизнеса: 44-летний саратовец решил отметить событие, взяв с собой рюкзак с деньгами. По пути к кафе к нему подошёл незнакомец и попросил немного денег на проезд. Предприниматель не только помог, но и пригласил нового знакомого выпить вместе. Во время застолья он похвастался выручкой, показав внушительную пачку купюр. После нескольких рюмок мужчина уснул, а проснувшись, обнаружил пропажу рюкзака и своего собутыльника.