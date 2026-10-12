Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября, 08:38

От 14 до 18 лет: В России выросло число несовершеннолетних преступников

МВД: В России на 12,3% выросло число подростков, совершивших преступления

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В России за восемь месяцев 2026 года число подростков, совершивших преступления или участвовавших в них, увеличилось на 12,3% относительно того же периода прошлого года. Данные касаются несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Число несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, совершивших преступления или ставших их соучастниками, по сравнению с 8 месяцами минувшего года увеличилось на 12,3%», — уточнила она.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве после жалоб на группы подростков в Москве и Балашихе. Жители сообщали об агрессии в отношении сверстников, а председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследований.

Полиция нашла админа канала с призывами к буллингу во Владивостоке — им оказалась 12-летняя школьница
Полиция нашла админа канала с призывами к буллингу во Владивостоке — им оказалась 12-летняя школьница

Резонансные уголовные дела, расследования и криминальная хроника — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • МВД РФ
  • Дети
  • Ирина Волк
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar