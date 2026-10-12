От 14 до 18 лет: В России выросло число несовершеннолетних преступников

В России за восемь месяцев 2026 года число подростков, совершивших преступления или участвовавших в них, увеличилось на 12,3% относительно того же периода прошлого года. Данные касаются несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Число несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, совершивших преступления или ставших их соучастниками, по сравнению с 8 месяцами минувшего года увеличилось на 12,3%», — уточнила она.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве после жалоб на группы подростков в Москве и Балашихе. Жители сообщали об агрессии в отношении сверстников, а председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследований.