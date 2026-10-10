Подростковые банды держат сверстников в страхе: СК завёл дела после жалоб жителей Москвы и области

Следственный комитет России возбудил уголовные дела после жалоб на группы подростков, которые проявляют агрессию по отношению к сверстникам в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, сообщения о противоправных действиях несовершеннолетних появились в социальных сетях. Речь идёт о группах подростков из числа приезжих, действующих в подмосковной Балашихе и Восточном районе Москвы. Местные жители жалуются на агрессивное поведение молодых людей и просят правоохранителей принять меры.

Следственные управления по Москве и Московской области возбудили уголовные дела по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Обстоятельства предполагаемых правонарушений устанавливаются.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка Дмитрию Беляеву и исполняющему обязанности руководителя подмосковного управления Александру Шмырову представить доклады о ходе расследования и проверить доводы, изложенные в публикациях. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее Life.ru рассказывал о расследовании нападений группы подростков на детей на востоке Москвы. По сообщениям в соцсетях, несовершеннолетние избивали сверстников и снимали происходящее на видео. Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе уголовного дела.