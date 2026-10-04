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Регион
Опубликовано 4 октября, 06:58

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении детей подростками в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападениях подростков на детей на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram.

Поводом стали публикации в социальных сетях. По имеющейся информации, группа подростков нападала на несовершеннолетних, избивала их, а происходящее снимала на видео.

После появления этих сведений столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Подробности о числе пострадавших и возможных фигурантах пока официально не раскрываются.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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