Налил на свою голову: Житель Саратова угостил прохожего и лишился 10 млн рублей

В Саратове случайный знакомый обокрал мужчину на 10 миллионов рублей после совместного застолья. Похищенные деньги удалось найти лишь частично, а подозреваемым оказался ранее судимый местный житель, сообщили в региональном управлении МВД.

Всё началось с удачной сделки: 44-летний саратовец продал собственный бизнес и отправился отмечать событие, прихватив с собой рюкзак с наличностью. По дороге к заведению к нему обратился незнакомец с просьбой дать немного денег на проезд. Предприниматель не только помог прохожему, но и пригласил его выпить вместе.

Во время застолья мужчина похвастался выручкой, продемонстрировав новому приятелю внушительную пачку купюр. После большого количества спиртного он уснул, а когда проснулся, обнаружил пропажу и рюкзака, и собутыльника.

Потерпевший обратился в полицию. Оперативники изучили записи камер наблюдения и выяснили, что сумку перед уходом забрал тот самый незнакомец. Вскоре его личность установили.

Подозреваемым оказался 37-летний житель Александрово-Гайского района, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Его задержали в съёмной квартире, причём жильё он успел оплатить украденными деньгами.

При обыске полицейские обнаружили семь миллионов рублей, которые изъяли для последующего возврата владельцу. Остальные три миллиона мужчина уже потратил. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее Life.ru рассказывал о бизнесмене, у которого похитили более полумиллиона рублей во время перелёта с Сейшел в Абу-Даби. По словам потерпевшего, пока он спал, неизвестный подменил стодолларовые купюры в его рюкзаке на однодолларовые. Пропажу предприниматель заметил только после прибытия в отель.