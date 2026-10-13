Аферисты под видом домофонщиков выманили у москвича ценности на 32 млн

В российской столице 21-летний юноша стал жертвой циничного обмана, лишившись семейных накоплений и фамильных драгоценностей. За помощью к правоохранителям обратился его 49-летний отец, заявивший об исчезновении имущества общей стоимостью свыше тридцати двух миллионов рублей.

Криминальная схема началась со звонка мнимого мастера, предложившего обновить домофонное оборудование в подъезде. Потерпевший продиктовал звонившему проверочный код из входящего уведомления, после чего сразу получил извещение о несанкционированном доступе к профилю на государственном сервисе.

Перезвонив по прикрепленному контакту фиктивной службы поддержки, москвич нарвался на вымогателей. Преступники заявили, что от его имени оформлена доверенность на опасного беглеца из федерального розыска, и потребовали задекларировать все домашние активы через видеотрансляцию.

«Выполняя указания аферистов, обманутый гражданин сложил в чемодан 550 тысяч рублей, 9 наручных часов и 7 ювелирных изделий, после чего передал его незнакомцу, приехавшему к дому на Донецкой улице. Общий материальный ущерб превысил 32,4 млн рублей», — констатировали в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска вычислили маршрут посыльного с помощью системы городского видеонаблюдения. Силовики схватили двадцатилетнего соучастника, согласившегося забрать ценный груз ради легкого заработка и уже успевшего передать наживу организаторам махинации.

Следственные органы возбудили уголовное производство по факту масштабного мошенничества. Пойманному посреднику официально предъявили обвинение, суд отправил фигуранта в следственный изолятор.

Ранее Life побывал на уроке, где московских школьников учат распознавать мошенников до того, как станет поздно. Подробнее — читайте на сайте.