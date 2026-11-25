Бывший глава муниципального образования «Дачное» в Санкт-Петербурге Вадим Сагалаев, обвиняемый в организации заказных убийств, погиб в зоне специальной военной операции. О смерти 61-летнего экс-чиновника официально уведомили его родственников, сообщает «Фонтанка».

Сагалаев отправился на фронт в августе 2026 года с разрешения следствия, не дожидаясь передачи уголовного дела в суд. Уже в начале сентября он командовал штурмовым взводом в звании лейтенанта. По данным издания, причиной его гибели стал удар беспилотника во время атаки на позиции противника.

Информацию о смерти бывшего муниципального депутата передали сотрудникам петербургского управления Следственного комитета. Помимо Сагалаева, обвинения по уголовному делу предъявлены его бывшему заместителю Игорю Заболотному и ещё нескольким фигурантам.

Сагалаев руководил муниципальным образованием с 2004 года.

Напомним, Сагалаева и его заместителя задержали в конце декабря 2025 года по делу о тройном убийстве. Речь шла о расправе над генеральным директором ВНИИ «Гидролиз», его супругой и охранником летом 2003 года. Впоследствии предприятие возглавил сам Сагалаев. По информации «Фонтанки», после ареста экс-чиновник заключил досудебное соглашение и признал причастность к нескольким убийствам.