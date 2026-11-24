В Калининграде вынесли приговор мужчине, убившему трёх женщин ради денег в 1999 году. Как сообщает Следственный комитет, спустя 27 лет он получил 12 лет колонии строгого режима.

Следователи раскрыли убийство трёх женщин в Калининграде спустя 27 лет. Видео © Telegram / «Следком»

Преступление произошло 22 мая 1999 года в квартире на улице Карла Маркса. Тогда 21-летний молодой человек пришёл к своей однокурснице, рассчитывая занять крупную сумму денег. Он знал, что отец девушки работает капитаном дальнего плавания и дома могут храниться значительные сбережения.

Получив отказ, мужчина жестоко избил 51-летнюю мать своей однокурсницы и нанёс ей не менее десяти ножевых ранений в шею и туловище. Женщина скончалась на месте. Затем преступник убил саму 21-летнюю девушку и её 82-летнюю бабушку, также избив их и нанеся им смертельные ножевые ранения.

Из квартиры убийца забрал 18 тысяч долларов и 200 немецких марок. Тела трёх родственниц спустя несколько дней обнаружили близкие. Однако установить личность нападавшего по горячим следам не удалось.

Раскрыть преступление помогли улики, сохранившиеся с 1999 года. Повторное исследование следов, обнаруженных в квартире, позволило установить их принадлежность жителю Калининградской области, ранее судимому за мошенничество.

Мужчину задержали спустя 26 лет после убийства, а теперь суд признал его виновным. На момент вынесения приговора осуждённому исполнилось 48 лет. Ближайшие 12 лет он должен провести в исправительной колонии строгого режима.