СК задержал жителя Алтайского края за похищение женщины и избиение кочергой
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В Алтайском крае задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в похищении местной жительницы и нападении на неё с кочергой. О расследовании рассказали в региональном управлении СК России.
По версии следствия, вечером 20 ноября житель Павловского района явился домой к потерпевшей в селе Лебяжьем и набросился на неё. В качестве орудия нападения он использовал в том числе печную утварь. Затем злоумышленник вывез пострадавшую за пределы населённого пункта, где продолжил наносить ей удары. При этом информация о том, что её заставляли копать себе могилу, не подтвердилась.
Уголовное дело возбудили по пункту «г» части 2 статьи 126 УК РФ — похищение человека с применением предметов, используемых в качестве оружия. Правоохранители готовятся ходатайствовать об аресте подозреваемого. Сейчас они собирают доказательства для предъявления ему обвинения.
Напомним, история о нападении на мать троих детей получила огласку после появления её обращения в социальных сетях. По словам сельчанки, незваные гости требовали связаться с главой семьи и угрожали расправой над её сыном и двумя дочерьми. Вызвать полицию удалось мальчику, который также спрятал младших сестёр. После публикации исполняющий обязанности краевого прокурора Вячеслав Шипиев поручил организовать проверку. Надзорное ведомство намерено в том числе оценить работу органов системы профилактики.