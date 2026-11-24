В Алтайском крае задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в похищении местной жительницы и нападении на неё с кочергой. О расследовании рассказали в региональном управлении СК России.

По версии следствия, вечером 20 ноября житель Павловского района явился домой к потерпевшей в селе Лебяжьем и набросился на неё. В качестве орудия нападения он использовал в том числе печную утварь. Затем злоумышленник вывез пострадавшую за пределы населённого пункта, где продолжил наносить ей удары. При этом информация о том, что её заставляли копать себе могилу, не подтвердилась.

Уголовное дело возбудили по пункту «г» части 2 статьи 126 УК РФ — похищение человека с применением предметов, используемых в качестве оружия. Правоохранители готовятся ходатайствовать об аресте подозреваемого. Сейчас они собирают доказательства для предъявления ему обвинения.