«Копай себе могилу»: Под Барнаулом женщину избили кочергой и вывезли на кладбище
В Алтайском крае проверят историю о жестоком нападении на мать троих детей
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В Алтайском крае прокуратура начала проверку после сообщения о жестоком нападении на женщину в селе Лебяжье Павловского района. По словам пострадавшей, двое мужчин угрожали её детям, избивали её кочергой, а затем привезли на кладбище и заставили копать собственную могилу.
Прокуратура проверит жуткую историю под Барнаулом. Фото © VK / Инцидент Барнаул
Как рассказала женщина в обращении, опубликованном в соцсетях, всё произошло вечером 20 ноября. Около 22:40 двое мужчин пришли к ней домой, где находились трое детей. Незнакомцы потребовали связаться с главой семьи и, как утверждается, пригрозили расправой над сыном и двумя дочерьми.
Опасаясь за детей, женщина согласилась поехать с незнакомцами. Один из мужчин взял кочергу, после чего пострадавшую вывезли на пустырь. Там её, по собственным словам, били по ногам, лицу и телу.
Затем женщину доставили на кладбище и потребовали выкопать себе могилу. Один из предполагаемых нападавших в это время употреблял алкоголь, а её телефон разбил о бетонную плиту. Помощь пострадавшей пришла от сына: он смог вызвать полицию и спрятать младших сестёр.
После появления публикации исполняющий обязанности прокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев поручил организовать проверку. Надзорное ведомство выяснит обстоятельства произошедшего, а также оценит соблюдение законодательства органами системы профилактики. Принятие процессуального решения находится на контроле краевой прокуратуры.
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