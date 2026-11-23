В Алтайском крае прокуратура начала проверку после сообщения о жестоком нападении на женщину в селе Лебяжье Павловского района. По словам пострадавшей, двое мужчин угрожали её детям, избивали её кочергой, а затем привезли на кладбище и заставили копать собственную могилу.

Прокуратура проверит жуткую историю под Барнаулом. Фото © VK / Инцидент Барнаул

Как рассказала женщина в обращении, опубликованном в соцсетях, всё произошло вечером 20 ноября. Около 22:40 двое мужчин пришли к ней домой, где находились трое детей. Незнакомцы потребовали связаться с главой семьи и, как утверждается, пригрозили расправой над сыном и двумя дочерьми.

Опасаясь за детей, женщина согласилась поехать с незнакомцами. Один из мужчин взял кочергу, после чего пострадавшую вывезли на пустырь. Там её, по собственным словам, били по ногам, лицу и телу.

Затем женщину доставили на кладбище и потребовали выкопать себе могилу. Один из предполагаемых нападавших в это время употреблял алкоголь, а её телефон разбил о бетонную плиту. Помощь пострадавшей пришла от сына: он смог вызвать полицию и спрятать младших сестёр.

После появления публикации исполняющий обязанности прокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев поручил организовать проверку. Надзорное ведомство выяснит обстоятельства произошедшего, а также оценит соблюдение законодательства органами системы профилактики. Принятие процессуального решения находится на контроле краевой прокуратуры.