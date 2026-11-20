В Тосно Ленинградской области 44-летнего мужчину задержали после гибели его 41-летней сожительницы, тело которой нашли возле мусорных контейнеров на улице Ленина. По версии следствия, подозреваемый избил женщину во время ночной ссоры, а затем вынес погибшую из квартиры, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В Ленобласти мужчина до смерти избил сожительницу и вынес тело к мусорным бакам. Видео © Telegram / Следком Ленинградской области

Конфликт между сожителями произошёл в ночь на 18 ноября. Как считают следователи, мужчина нанёс возлюбленной множество ударов, от которых она скончалась. После этого он оставил её тело во дворе жилого дома.

Подозреваемый ранее был судим. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшей. Следователи осмотрели места происшествия и изъяли предметы и следы, которые могут иметь значение для расследования.

В суд направлено ходатайство о заключении мужчины под стражу. Решение о мере пресечения в предоставленном сообщении не приводится.