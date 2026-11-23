В Ульяновске мужчина набросился на жену с металлической ложкой для обуви после предложения устроиться на работу. Разговор о трудоустройстве закончился избиением женщины, разгромленной квартирой и уголовным делом. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Мужчина избил жену. Видео © Max / МВД Ульяновской области

Инцидент произошёл в Железнодорожном районе города. По предварительным данным полиции, 38-летняя женщина распивала спиртное вместе с супругом, когда разговор зашёл о деньгах и работе. Она предложила мужу найти официальное место трудоустройства, но тот пришёл в ярость.

Мужчина схватил металлическую ложку для обуви и несколько раз ударил супругу по голове и рукам. На этом он не остановился и переключился на домашнюю обстановку. Разъярённый ульяновец разбил окно и люстру, а затем кулаком сломал телевизор. После случившегося пострадавшая обратилась за помощью в полицию.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ — об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Ранее в Тосно Ленинградской области 44-летнего мужчину задержали после гибели его 41-летней сожительницы, тело которой нашли возле мусорных контейнеров на улице Ленина. По версии следствия, подозреваемый избил женщину во время ночной ссоры, а затем вынес погибшую из квартиры, чтобы скрыть следы преступления.