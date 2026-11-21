Двое жителей Забайкалья напали на 17-летнего подростка ради автомобиля стоимостью 800 тысяч рублей. После избиения юноша отдал им ключи, опасаясь за свою жизнь. Об этом сообщили в СУ СК России по Забайкальскому краю.

В Забайкалье арестовали двух мужчин. Видео © «Макс» / Полиция Забайкалья

По версии следствия, мужчины в возрасте 30 лет заранее договорились завладеть машиной несовершеннолетнего Toyota Crown. В ночь с 11 на 12 ноября они обманом выманили его из квартиры на лестничную площадку третьего этажа. Там злоумышленники потребовали ключи от автомобиля. Получив отказ, они избили подростка, нанеся ему множественные удары кулаками по голове и телу. После этого потерпевший передал нападавшим ключи от машины.

Забрав автомобиль, мужчины уехали. Мать пострадавшего обратилась в правоохранительные службы, после чего полицейские установили, что подозреваемые находятся в Чите, и задержали их. Суд избрал обоим меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантам предъявили обвинение в разбое, совершённом в крупном размере (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и назначили судебные экспертизы.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина напал на 16-летнюю школьницу, проследив за ней от школы до дома. Незнакомец сумел незаметно проскользнуть в подъезд следом за подростком. По словам матери пострадавшей, уже внутри он начал приставать к девочке, пытаясь залезть ей под юбку. Девочка возмутилась происходящим, однако мужчина не остановился и попросил разрешить ему повторить свои действия. Получив отказ, он покинул здание примерно через 20 секунд.