Неизвестный мужчина напал на 16-летнюю школьницу в Петербурге, проследив за ней от школы до дома. Обстоятельства случившегося со слов матери девочки раскрыл Telegram-канал «Mash на Мойке».

В Петербурге мужчина преследовал школьницу и напал на неё в подъезде. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Незнакомец сумел незаметно проскользнуть в подъезд следом за подростком. По словам женщины, уже внутри он начал приставать к её дочери, пытаясь залезть ей под юбку. Девочка возмутилась происходящим, однако мужчина не остановился и попросил разрешить ему повторить свои действия. Получив отказ, он покинул здание примерно через 20 секунд.

Мать пострадавшей утверждает, что её ребёнок оказался не единственной жертвой незнакомца. По её словам, с подобным поведением столкнулась ещё одна девушка. Обе семьи уже обратились за помощью к правоохранителям.