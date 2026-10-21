МВД показало видео нападения педофила на 9-летнюю девочку в лифте в Петербурге

Момент нападения мужчины на девятилетнюю школьницу в лифте жилого дома в Санкт-Петербурге попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как незнакомец заходит вслед за ребёнком в кабину, а затем силой вытаскивает девочку на лестничную площадку. Запись опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео © Telegram/Ирина Волк

Сначала школьница старается держаться подальше от попутчика и отходит к стене. Однако мужчина приближается к ней, а на девятом этаже хватает и выводит из лифта. Девочка начинает сопротивляться и кричать. На шум выбежала соседка, которая спугнула нападавшего и вызвала полицию. Мужчина успел скрыться, а пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Инцидент произошёл вечером 18 октября в доме № 36 на Советском проспекте. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого во 2-м Рабфаковском переулке. Им оказался 38-летний уроженец Псковской области, проживающий в Петербурге. Мужчину передали следователям, возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего.

Похожий случай произошёл в мае в Тюмени, где прохожая спасла пятилетнюю девочку от мужчины, пытавшегося унести её с детской площадки. Незнакомец схватил ребёнка и направился к подъезду. Другие дети подняли крик и попытались удержать дверь, а оказавшаяся поблизости женщина бросилась на помощь. После её вмешательства мужчина отпустил девочку и скрылся, однако позднее его задержали.