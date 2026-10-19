В Хабаровском крае арестовали 49-летнего педофила за насилие над девочкой

В Хабаровском крае 49-летнего мужчину отправили в СИЗО по делу о сексуальном насилии над малолетней девочкой. По предварительным данным, преступление произошло в посёлке Октябрьский, а подозреваемым стал житель соседнего населённого пункта Заветы Ильича. Об этом сообщил Amur Mash.

Согласно поступившей информации, мужчина воспользовался беспомощным состоянием ребёнка и совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на полтора месяца. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал о приговоре жителю Советской Гавани, осуждённому за преступления против половой неприкосновенности пятерых несовершеннолетних. В июле 2026 года Центральный районный суд Хабаровска назначил мужчине 19 лет колонии строгого режима. Как установил суд, фигурант совершал преступления, работая в сфере развития детей и спорта. Ему также запретили заниматься образовательной деятельностью, назначили ограничение свободы и принудительное наблюдение у психиатра.