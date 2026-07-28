Жителя Хабаровского края осудили на 19 лет за изнасилование пятерых детей

Жителя Советской Гавани приговорили к 19 годам лишения свободы за изнасилование пяти несовершеннолетних. Решение вынес Центральный районный суд Хабаровска. Приговор пока не вступил в силу. Защита обжаловала решение суда.

«Осуществляя трудовую деятельность на протяжении нескольких лет в сфере развития несовершеннолетних и спорта Н. совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Совершённые подсудимым преступления относятся законом к категории средней тяжести и особо тяжких, последние характеризуются повышенной общественной опасностью, свидетельствуют о повышенной опасности лица, их совершившего», — говорится в заявлении.

В материалах дела фигурировали несколько эпизодов, квалифицированных по статьям УК РФ о насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях, понуждении к действиям сексуального характера и иных преступлениях против несовершеннолетних.

Помимо срока в колонии строгого режима, осуждённому запретили заниматься деятельностью в сфере образования. Также ему назначили ограничение свободы сроком на один год. Суд дополнительно применил к мужчине принудительное наблюдение и лечение у психиатра в амбулаторной форме.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который неоднократно приставал к несовершеннолетним в здании Дворца культуры имени Кирова. 44-летний безработный был пойман на Васильевском острове. Его подозрительное поведение вызывало беспокойство у посетителей ДК на Большом проспекте. Администрация получала жалобы от граждан, замечавших человека, который регулярно проникал в здание, прикасался к детям и приставал к ним. Когда нарушитель снова появился в помещении, сотрудники ДК нажали тревожную кнопку. Заметив людей в форме, мужчина начал вести себя странно и безуспешно попытался скрыться в женской уборной.