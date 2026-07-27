Уроженка Белоруссии Карина Шуляк может стать одной из крупнейших наследниц состояния американского финансиста Джеффри Эпштейна. По данным The New York Times, именно её осуждённый педофил незадолго до смерти внёс в своё завещание.

Уточняется, что Шуляк может претендовать на сумму до 100 млн долларов. Согласно информации NYT, она была последним человеком, с которым финансист разговаривал по телефону перед тем, как его нашли мёртвым в тюремной камере в 2019 году.

Знакомство Шуляк с Эпштейном произошло, когда ей был 21 год. Женщина получила стоматологическое образование, однако, как отмечает газета, большую часть времени позже занималась вопросами управления его недвижимостью и работой персонала.

Несмотря на многолетние отношения с финансистом, Шуляк не проходила ни по одному уголовному делу и никогда не называла себя его жертвой. В распоряжении журналистов оказалась переписка, из которой следует, что Эпштейн помогал ей поступить в стоматологическую школу, а также содействовал получению американского гражданства. По его мнению, самым быстрым способом оформить грин-карту тогда был однополый брак*.

В 2026 году, как сообщает NYT, в Конгрессе США обвинили Эпштейна в злоупотреблении американской иммиграционной системой. Законодатели назвали брак Шуляк с гражданкой США потенциально фиктивным, однако власти не стали оспаривать законность получения ею гражданства. Подруга Шуляк рассказала журналистам, что сначала финансист якобы рассматривал девушку как очередную потенциальную жертву, однако впоследствии их отношения приняли иной характер. По её словам, Эпштейн называл уроженку Белоруссии своей «любимицей», неоднократно признавался ей в любви, предоставил доступ к своей банковской карте и путешествовал вместе с ней.

После того как финансист признал вину по одному из обвинений и столкнулся с новыми расследованиями по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними, Шуляк назвала его «замечательным человеком», но заявила, что решила прекратить общение и отказаться от любой помощи с его стороны. Тем не менее, по данным издания, Эпштейн продолжал оплачивать её расходы, включая билеты на мюзиклы, ужины в ресторанах и прогулку на вертолёте. Позже женщина побывала на его ранчо в Нью-Мексико и в частной резиденции на Виргинских островах.

В начале 2019 года, пишет NYT, окружающие воспринимали их как пару. Большую часть времени Шуляк жила в особняке Эпштейна в Нью-Йорке. После возвращения из совместной поездки в Париж финансиста задержали федеральные агенты. За день до смерти он созвонился с Кариной, посоветовав ей временно переехать и «быть сильной». Уже на следующее утро Эпштейна обнаружили мёртвым в камере.

Незадолго до этого он изменил своё завещание. По информации The New York Times, финансист оставил Шуляк значительную часть состояния, оценивавшегося примерно в 600 млн долларов, а также бриллиантовое кольцо, которое, как утверждает издание, предназначалось ей «в преддверии брака».

Ранее во Франции нашли мёртвым бывшего модельного агента и фотографа Даниэля Сиада, которого связывали с Джеффри Эпштейном. Тело 69-летнего мужчины обнаружили в его доме. С конца 2000-х до 2017 года Сиад сотрудничал с американским финансистом и организовывал для него встречи с моделями.