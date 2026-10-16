52-летний педофил получил 12 лет за изнасилование ребёнка на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском вынесен приговор 52-летнему местному жителю, признанному виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

В апреле 2026 года, находясь в городе Елизово, осуждённый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении внучки своей сожительницы, не достигшей 12-летнего возраста, которая находилась в беспомощном состоянии. Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.

«Собранные доказательства полностью подтвердили причастность осуждённого к содеянному. На время предварительного расследования по ходатайству следствия мужчина был заключён под стражу. Проведённая психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым», — говорится в сообщении.

Приговором суда назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Суд также взыскал с осуждённого в пользу несовершеннолетней потерпевшей 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Москве был арестован мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии над школьницей. Инцидент произошел в пункте выдачи заказов на востоке столицы 2 октября. По версии следствия, обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей в помещении ПВЗ. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. После проведения следственных действий мужчине было предъявлено обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.