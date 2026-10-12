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Опубликовано 12 октября, 13:24

В Москве арестовали мужчину за сексуальное насилие над школьницей в ПВЗ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

В Москве суд отправил под стражу мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней в пункте выдачи заказов. Как сообщили в столичном управлении Следственного комитета, преступление произошло 2 октября на востоке города.

По версии следствия, местный житель напал на девушку в помещении ПВЗ на 13-й Парковой улице. Там он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

Правоохранители оперативно установили личность предполагаемого нападавшего и задержали его. С мужчиной провели необходимые следственные действия, после чего предъявили обвинение по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ.

Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения. Его удовлетворили, заключив обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Москвичка поймала мужчину во время скрытой съёмки в женском туалете ТЦ
Москвичка поймала мужчину во время скрытой съёмки в женском туалете ТЦ

Ранее Life.ru рассказывал об аресте мужчины, который выдавал себя за полицейского и напал на девушку в Москве. Преступление произошло в сентябре возле остановки «Гидропроект» на Ленинградском шоссе. По данным следствия, обвиняемый потребовал у прохожей предъявить документы, а после отказа начал её преследовать. В безлюдном месте он применил насилие и попытался изнасиловать потерпевшую.

Больше новостей о расследованиях, задержаниях и судебных решениях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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