Москвичка поймала мужчину во время скрытой съёмки в женском туалете ТЦ

Сотрудница торгового центра на Литовском бульваре в Москве заподозрила незнакомого мужчину в тайной съёмке через перегородку женского туалета. Девушка по имени Ксения рассказала, что заметила над своей кабинкой телефон, после чего обратилась в полицию.

Москвичка заподозрила мужчину в скрытой съёмке в женском туалете ТЦ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anfisa20482

Инцидент произошёл 7 октября. По словам москвички, она находилась в уборной, когда услышала, что кто-то вошёл в соседнюю кабинку. Следующие пять минут оттуда не доносилось никаких звуков, что показалось девушке подозрительным.

Решив выяснить, что происходит, Ксения подняла голову. В этот момент она увидела мобильный телефон, появившийся над разделяющей кабинки перегородкой. Девушка предположила, что неизвестный мог снимать её на камеру.

После произошедшего москвичка осталась ждать возле выхода из уборной. Вскоре оттуда появился мужчина, которого она попросила показать содержимое смартфона. Однако, по словам Ксении, никаких следов возможной видеозаписи обнаружить не удалось.

Незнакомец заверил девушку, что случайно перепутал туалеты. Он также заявил, что телефон над перегородкой ей просто «померещился». В ходе разговора мужчина сообщил, что работает в том же торговом центре.

Объяснения не убедили москвичку, и она вызвала сотрудников полиции. Девушка написала заявление, изложив обстоятельства случившегося. По её словам, незнакомец оказался уроженцем Ростова, у которого есть жена и дети.

Ранее Life.ru сообщал о задержании директора кафе в московской Коммунарке, которого заподозрили в установке скрытой камеры в женском туалете. Устройство обнаружили сотрудники заведения, после чего обратились к правоохранителям. По данным следствия, записи сохранялись в телефоне мужчины, который впоследствии признал вину. После возбуждения уголовного дела кафе закрыли, а фигуранта заключили под стражу.