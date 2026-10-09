На Кубани мужчина с ножом нападает на девушек — грабит и насилует

В Краснодарском крае задержали 38-летнего мужчину, которого разыскивали после вооружённого нападения на женщину в СНТ «Горизонт». В поимке вместе с сотрудниками полиции участвовали казаки и местные жители, сообщило УМВД России по Краснодару.

По данным Telegram-канала 112, речь идёт о 38-летнем Руслане Е. Первый эпизод произошёл 3 октября в СНТ «Горизонт» в районе станицы Елизаветинской. Неадекват напал на 33-летнюю женщину, угрожал ей ножом и похитил имущество на сумму около 40 тысяч рублей. После этого его объявили в розыск. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — «Грабёж».

Второй эпизод произошёл 8 октября возле остановки рядом с садоводством «Автомобилист». Преступник затащил девушку в кусты и попытался её изнасиловать, однако не смог довести задуманное до конца и скрылся.

«Сегодня сотрудниками пункта полиции ст. Елизаветинской ОП (Прикубанского округа) УМВД России по г. Краснодару совместно с представителями казачества и неравнодушными гражданами удалось задержать мужчину, причастного к совершению данного преступления», — сообщили в полиции.

Известно, что задержанный ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей по делам о грабежах и кражах.

Похожий случай произошёл в Краснодаре осенью прошлого года. Тогда неизвестный с ножом напал во дворе дома на 17-летнюю девушку и попытался силой увести её в подъезд. Потерпевшей удалось вырваться и спрятаться в кафе, после чего правоохранители начали поиски нападавшего.