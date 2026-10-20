Соседка отбила девочку у педофила в подъезде дома в Петербурге

Малолетняя девочка оказала сопротивление мужчине, который схватил её в лифте жилого дома в Санкт-Петербурге. На шум вышла соседка и вызвала полицию. Нападавшего задержали, сообщили в городском управлении Следственного комитета.

Инцидент произошёл вечером 18 октября на Советском проспекте. По данным следствия, мужчина силой вытащил ребёнка из лифта на лестничную площадку девятого этажа. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Задержанным оказался уроженец Псковской области, проживающий в Невском районе Петербурга. Ему предъявили обвинение по статье о похищении несовершеннолетнего. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.