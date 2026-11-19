В Санкт-Петербурге задержали известного детского тренера по шахматам по подозрению в действиях сексуального характера в отношении учеников. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с обстоятельствами дела.

По предварительным данным, возможные преступления не ограничивались занятиями в городе. Следствие проверяет информацию об эпизодах, которые могли происходить во время поездок воспитанников на соревнования.

«Педагог совершал преступные действия как на региональных, так и на зарубежных выездах», — утверждает собеседник телеканала.

Таким образом, правоохранителям предстоит разобраться не только в обстоятельствах предполагаемых противоправных действий, но и в том, где именно они могли происходить. Отдельное внимание уделяется возможным эпизодам за пределами Санкт-Петербурга.

В настоящее время продолжается проверка полученных сведений. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также возможные потерпевшие среди воспитанников шахматного тренера.