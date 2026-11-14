В Санкт-Петербурге задержали 30-летнюю преподавательницу Высшей школы экономики по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. По данным SHOT, фигуранткой уголовного дела стала старший преподаватель вуза Дарья Х.

Предполагаемые преступления происходили с марта 2024 года по декабрь 2025-го. В этот период женщина, по версии следствия, совершала действия сексуального характера в отношении ученика частной школы. Когда предполагаемые эпизоды начались, подростку было 15 лет.

По информации собеседника SHOT, встречи проходили в квартире на Светлановском проспекте в Петербурге. Преподавательницу задержали 9 ноября.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.