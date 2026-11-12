Две бывшие студентки из Омска обвинили народного артиста России, актёра и режиссёра Александра Гончарука в сексуальных домогательствах, которым подвергались ещё в несовершеннолетнем возрасте. Девушки рассказали о нежелательных прикосновениях со стороны преподавателя, а также о случаях нарушения личных границ во время занятий и репетиций. Об этом сообщает «База».

Ирина, поступила на курс Гончарука в 2017 году, когда ей было 15 лет. По словам девушки, педагог регулярно позволял себе обнимать и целовать её без согласия. Наиболее тяжёлый эпизод произошёл на втором курсе, когда студентка оказалась с преподавателем в сауне. Она утверждает, что мужчина начал целовать её и прикасаться к интимным частям тела под нижним бельём.

После случившегося Ирина испытала сильное потрясение и не могла осознать произошедшее. Особенно болезненным для неё стало то, что Гончарука она воспринимала практически как второго отца и доверяла ему.

Другая собеседница «Базы», Ульяна, рассказала, что столкнулась с неподобающим поведением актёра ещё во время первого прослушивания в колледже, когда ей также было 15 лет. Преподаватель допускал нежелательные прикосновения, а во время занятий под предлогом актёрских упражнений требовал от студенток раздеваться до нижнего белья. Подобные ситуации, как утверждает девушка, повторялись на протяжении нескольких лет.

Один из наиболее тяжёлых эпизодов, по словам Ульяны, произошёл на четвёртом курсе во время актёрских проб. Она утверждает, что Гончарук расстегнул ей брюки и прикоснулся к интимным частям тела. Студентка настолько испугалась, что не смогла возразить преподавателю. Девушка вспоминает, что продолжала репетицию со слезами на глазах, находясь в состоянии оцепенения.

12 ноября обе девушки подали заявления в Следственный комитет. Александр Гончарук служит в Омском академическом театре драмы, занимается режиссурой и преподаёт актёрское мастерство в Омском музыкально-педагогическом колледже.

Ранее Life.ru сообщал, что в американском штате Огайо преподавательницу частной школы Хоукен обвинили в многолетнем сексуальном насилии над ученицей. Бывшая воспитанница рассказала руководству учреждения, что противоправные действия в отношении неё якобы продолжались на протяжении трёх лет. После получения заявления 29 октября администрация немедленно отстранила сотрудницу от занятий, запретив появляться на территории школы. Уже на следующий день преподавательница уволилась, а руководство передало сведения в полицию и образовательные органы штата. Кроме того, школа начала проверять, могли ли другие ученики столкнуться с подобным поведением педагога.