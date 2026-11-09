Учительница частной школы Хоукен в американском штате Огайо подала в отставку после обвинений в изнасиловании* ученицы, которое продолжалось три года. Педагога отстранили от работы, а администрация передала информацию полиции и властям штата. Об этом сообщает Cleveland.com со ссылкой на полицейский отчёт.

Бывшая ученица рассказала руководству школы о произошедшем 29 октября. На тот момент учительница по-прежнему работала в учебном заведении: преподавала физическую подготовку старшеклассникам, а также тренировала волейбольную команду. Администрация отстранила сотрудницу сразу после получения заявления и запретила ей появляться на территории школы. 30 октября женщина написала заявление об увольнении. В тот же день руководство обратилось в полицию тауншипа Честер.

После случившегося школа начала выяснять, были ли другие эпизоды неподобающего поведения с учениками. Директор Д. Скотт Луни сообщил родителям, что обвинения не касаются нынешних школьников и недавних выпускников. Он также подтвердил, что администрация уведомила Совет по образованию Огайо и сотрудничает с правоохранительными органами. По словам директора, до этого педагог проходила проверку биографических данных, которая не выявила нарушений. Её профиль уже удалили с официального сайта школы.

Совет по образованию Огайо не стал раскрывать, началась ли проверка профессиональной лицензии бывшей учительницы. В ведомстве пояснили, что законодательство штата запрещает подтверждать или опровергать наличие расследований в отношении лицензированных педагогов.

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