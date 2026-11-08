Знакомство в Among Us помогло полиции найти 17-летнюю Кайли Арельяно, пропавшую в штате Юта. Девушка рассказала другому игроку, что её удерживают против воли в доме в Орегоне. Мать собеседника передала информацию ФБР. Об этом пишет Associated Press.

По материалам дела, у Арельяно был телефон без мобильной связи, с которого она могла выходить в интернет по Wi-Fi. В октябре она познакомилась в игре с другим подростком. Позже они продолжили общаться в соцсети, где Кайли рассказала, что с ней произошло.

Девушка исчезла 29 мая 2025 года, когда ей было 15 лет. По версии следствия, 39-летний Адам Хантер Хармел познакомился с ней в соцсетях, приехал за ней в Юту и отвёз к себе в Орегон. Как рассказала Арельяно, он забрал её телефон, запрещал выходить из дома и подвергал её насилию.

Первого ноября, через 521 день после исчезновения, полиция нашла Арельяно в доме в Хантингтоне. В тот же день Хармела задержали во время дорожной проверки. Ему предъявили федеральное обвинение в перевозке несовершеннолетней между штатами с целью сексуальной эксплуатации.

В сентябре в Вологодской области нашли 11-летнюю девочку, которая пропала вместе с родителями. По данным регионального управления ФССП, мать сама привезла её в область 27 сентября, после чего ребёнка передали органам опеки. Обстоятельства исчезновения и возвращения девочки выяснялись.