«Тебя посадят, а родителей накажут!»: В МВД объяснили, как мошенники обманывают детей для краж

Обещание бесплатных подарков в онлайн-игре может обернуться для ребёнка угрозами уголовного преследования и требованием отдать семейные сбережения. Мошенники используют многоступенчатые схемы, постепенно втягивая несовершеннолетних в обман. Об этом РИА «Новости» рассказал первый заместитель начальника УБК МВД Сергей Калинин.

Всё начинается с безобидной на первый взгляд просьбы. Ребёнку предлагают назвать код из СМС, поделиться геолокацией или перейти в другой чат ради игрового бонуса. Задача преступников на этом этапе — добиться первого действия, после которого можно продолжить манипуляции.

Для знакомства с потенциальной жертвой аферисты используют не только телефонные звонки. Они активно действуют в социальных сетях и онлайн-играх, где несовершеннолетние могут не заподозрить опасности.

Затем сценарий резко меняется. На связь выходят другие участники схемы, которые представляются сотрудниками МВД или ФСБ. Вместо обещанных подарков начинаются угрозы уголовной ответственностью самому ребёнку или его близким.

Напуганному несовершеннолетнему предлагают способ избежать неприятностей. Для этого нужно срочно выполнить указания незнакомцев, которые выдают свои требования за помощь или проверку невиновности.

По словам Калинина, детей могут заставлять проводить так называемый дистанционный обыск квартиры, искать дома наличные деньги и драгоценности, а затем передавать найденное курьерам. В некоторых случаях мошенники даже требуют участвовать в вымышленных «оперативных мероприятиях».

Таким образом, обычная переписка в игре или соцсети становится первым этапом схемы, конечная цель которой — получить доступ к семейным деньгам и ценностям.