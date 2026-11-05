В городе Серове Свердловской области обнаружили мёртвым учителя, который стал фигурантом уголовного дела о действиях сексуального характера. Незадолго до гибели одна из учениц обвинила педагога в домогательствах. Об этом сообщает региональное издание Е1.

По данным журналистов, поводом для проверки стало заявление школьницы о предполагаемых противоправных действиях со стороны преподавателя. После этого правоохранители начали выяснять обстоятельства произошедшего.

В рамках разбирательства учителя опросили и проверили на возможную причастность к преступлению. После проведения необходимых мероприятий мужчину отпустили на свободу.

Позднее тело педагога без признаков жизни обнаружили в местном лесном массиве.