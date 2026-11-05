На Урале нашли мёртвым учителя после обвинений в домогательствах к ученице
Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru
В городе Серове Свердловской области обнаружили мёртвым учителя, который стал фигурантом уголовного дела о действиях сексуального характера. Незадолго до гибели одна из учениц обвинила педагога в домогательствах. Об этом сообщает региональное издание Е1.
По данным журналистов, поводом для проверки стало заявление школьницы о предполагаемых противоправных действиях со стороны преподавателя. После этого правоохранители начали выяснять обстоятельства произошедшего.
В рамках разбирательства учителя опросили и проверили на возможную причастность к преступлению. После проведения необходимых мероприятий мужчину отпустили на свободу.
Позднее тело педагога без признаков жизни обнаружили в местном лесном массиве.
Ранее Life.ru сообщал об аресте мужчины по делу о домогательствах к четырём школьницам в Калининграде. По версии следствия, подозреваемый знакомился с несовершеннолетними через интернет, после чего предлагал перейти к видеозвонкам. Потерпевшими признали четырёх девочек младше 12 лет. Мужчину задержали в Москве и доставили в Калининград, где суд отправил его под стражу до 14 ноября.