В Калининграде арестовали москвича за домогательства к четырём школьницам

В Калининграде заключили под стражу 41-летнего жителя Москвы, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности четырёх девочек младше 12 лет. По версии следствия, мужчина совершал противоправные действия во время видеозвонков с детьми, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Как установили следователи, с апреля по июнь 2026 года москвич находил несовершеннолетних в различных интернет-сообществах и начинал с ними переписку. Затем он предлагал детям перейти на видеосвязь. Потерпевшими по делу признаны четыре школьницы из Калининграда, которым ещё не исполнилось 12 лет.

Мужчину задержали в Москве сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступлениями калининградской полиции при силовой поддержке Росгвардии. После задержания его доставили в Калининград для проведения следственных действий.

Москвичу предъявили обвинение по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних. Суд отправил его в СИЗО до 14 ноября 2026 года. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и проверяют, могут ли быть другие эпизоды преступной деятельности обвиняемого.

Ранее Life.ru рассказывал о москвичке, обвинившей врача частной клиники в домогательствах во время УЗИ вен. По словам 32-летней пациентки, медик во время обследования положил руку ей на ягодицу и сжал её, объяснив прикосновение проверкой проходимости вен. Женщина обратилась в полицию и пожаловалась руководству клиники. Спустя две недели ей сообщили, что увольнять специалиста с 43-летним стажем из-за одной жалобы не намерены.