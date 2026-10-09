«Рука сама дёрнулась»: Петербуржец получил 15 суток за домогательства к студентке

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга назначил 15 суток административного ареста мужчине, который приставал к несовершеннолетней студентке колледжа возле станции метро «Проспект Славы». Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Инцидент произошёл днём 7 октября на Бухарестской улице. По материалам дела, мужчина шлёпнул девушку по ягодице, мешал ей идти и продолжал приставать, несмотря на замечания и просьбы прекратить.

После случившегося потерпевшая последовала за незнакомцем, пытаясь выяснить причины его поведения. Вскоре к девушке подошли полицейские, которым она рассказала о произошедшем.

В суде мужчина по фамилии Коротаев признал вину, однако попытался объяснить свои действия случайностью. Он заявил, что просто проходил мимо, а его рука якобы непроизвольно дёрнулась и задела девушку. По словам петербуржца, он не знал о несовершеннолетии потерпевшей, сразу извинился и не собирался к ней приставать. Суд рассмотрел материалы административного дела и назначил мужчине 15 суток ареста.

Life.ru рассказывал о задержании мужчины, которого заподозрили в домогательствах к несовершеннолетним в Дагестане. По словам жителей города Дагестанские Огни, подозреваемый выслеживал девочек в переулках и пытался вступать с ними в нежелательный контакт. После одного из таких случаев мужчину задержали.