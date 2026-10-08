«Сжал ягодицу»: Пациентка обвинила врача московской частной клиники в домогательствах
Москвичка обвинила врача частной клиники в домогательствах во время УЗИ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
32-летняя москвичка обратилась в полицию после УЗИ вен в частной клинике, обвинив проводившего исследование врача в домогательствах. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на саму пациентку.
По словам Марии, во время процедуры врач водил датчиком по внутренней стороне бедра, а затем положил руку ей на ягодицу и сжал её. Девушка сразу попросила больше так не делать. Медик объяснил прикосновение тем, что проверял проходимость вен.
Пациентку также насторожило поведение врача до и во время исследования. Как утверждает Мария, он попросил её раздеться ниже пояса и снять пиджак, чтобы не испачкать его, спрашивал возраст, хотя тот был указан в направлении, и предположил, что она принимает противозачаточные препараты.
После приёма девушка проконсультировалась со знакомыми и решила обратиться в МВД, посчитав, что прикосновения к ягодицам не относятся к процедуре. Одновременно она направила жалобу руководству клиники.
Спустя две недели, по словам Марии, представители медучреждения заявили, что не готовы увольнять специалиста с 43-летним стажем из-за одной жалобы. При этом ей дали другое объяснение произошедшего: врач якобы придерживал пациентку за ягодицу, поскольку она неустойчиво стояла на кушетке.
Сейчас москвичка ждёт ответа полиции и требует отстранить врача от работы.
Ранее в Петербурге арестовали врача частной клиники за домогательства к школьнице. По данным СМИ, инциденты происходили с декабря 2023 года по август 2024 года.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.