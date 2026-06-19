В Петербурге врач почти год совращал школьницу в частной клинике

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении врача, которого подозревают в домогательствах к несовершеннолетней пациентке в одной из частных клиник города. Об этом со ссылкой на следственные органы сообщает kp.ru. Уточняется, что инциденты происходили с декабря 2023 года по август 2024 года.

По данным следствия, противоправные действия носили не единичный характер и повторялись на протяжении указанного периода. В рамках расследования проведены обыски по месту жительства и работы фигуранта, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следователи проверяют возможную причастность обвиняемого к другим эпизодам.

Ранее в американском штате Вашингтон разразился громкий скандал. 35-летнюю учительницу и активистку Эмбер Суэйн, годами выступавшую за права сирот, арестовали по обвинению в сексуальном насилии над приёмными сыновьями.