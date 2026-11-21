В Гамбурге полиция разогнала участников протеста против воинской повинности
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Массовая акция молодёжного движения Gen Z regelt в немецком Гамбурге завершилась столкновениями с полицией. После окончания шествия отдельные группы демонстрантов заблокировали улицы и начали бросать в правоохранителей бутылки, яйца и пиротехнику. Полицейские провели несколько задержаний, сообщает немецкий телеканал NDR.
В Гамбурге полиция разогнала участников протеста против воинской повинности. Видео © X / Visegrád 24
Вечерняя демонстрация собрала около четырёх тысяч участников. Колонна проследовала от железнодорожного вокзала Даммтор до района Шанценфиртель. Молодые люди выступали против возможного возвращения обязательного воинского призыва и сокращения расходов на образование.
Обстановка обострилась после того, как организаторы объявили об окончании акции около 20:30 по местному времени. Часть протестующих отказалась расходиться, выстроилась перед полицейскими кордонами и опрокинула мусорные баки на улицу Штреземанштрассе. В сторону сотрудников полиции и служебного транспорта полетели различные предметы.
Правоохранители потребовали освободить проезжую часть и направили к месту столкновений водомёты. Отдельные группы демонстрантов садились прямо на асфальт, мешая движению машин. Операция по вытеснению протестующих продолжалась до позднего вечера, после чего движение транспорта восстановили.
Всего 20 ноября в Гамбурге состоялись несколько молодёжных демонстраций, собравших около девяти тысяч человек. Большинство участников разошлись без происшествий.
Ранее Life.ru сообщал, что около 87 тысяч молодых людей вышли на акции протеста против политики канцлера Фридриха Мерца. Демонстрации охватили более 70 городов Германии. Участники движения Gen Z regelt потребовали отказаться от возможного возвращения обязательного воинского призыва и увеличить расходы на образование, здравоохранение и социальную поддержку. Поводом для недовольства стала в том числе военная реформа, вступившая в силу 1 января 2026 года. Она предусматривает обязательное анкетирование 18-летних юношей и медицинское освидетельствование, при этом сама служба в Бундесвере пока остаётся добровольной.