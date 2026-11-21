Массовая акция молодёжного движения Gen Z regelt в немецком Гамбурге завершилась столкновениями с полицией. После окончания шествия отдельные группы демонстрантов заблокировали улицы и начали бросать в правоохранителей бутылки, яйца и пиротехнику. Полицейские провели несколько задержаний, сообщает немецкий телеканал NDR.

В Гамбурге полиция разогнала участников протеста против воинской повинности. Видео © X / Visegrád 24

Вечерняя демонстрация собрала около четырёх тысяч участников. Колонна проследовала от железнодорожного вокзала Даммтор до района Шанценфиртель. Молодые люди выступали против возможного возвращения обязательного воинского призыва и сокращения расходов на образование.

Обстановка обострилась после того, как организаторы объявили об окончании акции около 20:30 по местному времени. Часть протестующих отказалась расходиться, выстроилась перед полицейскими кордонами и опрокинула мусорные баки на улицу Штреземанштрассе. В сторону сотрудников полиции и служебного транспорта полетели различные предметы.

Правоохранители потребовали освободить проезжую часть и направили к месту столкновений водомёты. Отдельные группы демонстрантов садились прямо на асфальт, мешая движению машин. Операция по вытеснению протестующих продолжалась до позднего вечера, после чего движение транспорта восстановили.

Всего 20 ноября в Гамбурге состоялись несколько молодёжных демонстраций, собравших около девяти тысяч человек. Большинство участников разошлись без происшествий.