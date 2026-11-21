Около 87 тысяч человек приняли участие в новой волне молодёжных протестов в Германии. Акции охватили десятки городов, а их участники потребовали отказаться от возвращения обязательной военной службы, увеличить расходы на образование и здравоохранение и пересмотреть социальную политику властей. Такую оценку численности демонстрантов приводит агентство DPA со ссылкой на организаторов движения Gen Z regelt («Поколение Z решает»).

«Если правительство не хочет нас слушать, значит, мы заявим о себе громко», — подчеркнул представитель объединения Стивен Седехи. По его словам, молодёжь годами добивается качественного образования, справедливого распределения нагрузки между поколениями и эффективной климатической политики, однако вместо этого сталкивается с сокращением расходов и перспективой воинского призыва.

Демонстрации 20 ноября прошли более чем в 70 городах Германии. К выступлениям присоединились участники движения «Школьная забастовка против воинской повинности», а также других молодёжных объединений. При этом не все организации действовали совместно: Федеральная конференция школьников дистанцировалась от Gen Z regelt, сосредоточившись на проблемах образования.

Одной из причин недовольства стала военная реформа, вступившая в силу 1 января 2026 года. Она предусматривает обязательное заполнение военных анкет для 18-летних юношей и медицинское освидетельствование мужчин соответствующих возрастных групп. Служба в Бундесвере пока остаётся добровольной, однако при нехватке желающих парламент может принять отдельный закон о возвращении призыва.

Между тем каждый пятый молодой житель Германии всерьёз задумывается о переезде за границу. Согласно исследованию «Молодёжь в Германии — 2026», конкретные планы эмиграции есть у 21% опрошенных в возрасте от 14 до 29 лет, а 41% в принципе допускают отъезд. Среди причин недовольства — дороговизна жилья, неопределённость будущего и ощущение, что власти недостаточно учитывают интересы молодого поколения.