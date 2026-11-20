«Не хотим на войну»: Тысячи немцев вышли на улицы против воинского призыва
В Германии прошли массовые протесты молодёжи против призыва в армию
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Тысячи школьников и студентов вышли на улицы десятков городов Германии, требуя отказаться от возвращения обязательного призыва в армию. Массовые демонстрации и забастовки охватили Берлин, Гамбург, Кёльн, Франкфурт-на-Майне и другие города страны. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.
Видео © Х/PeterPan/koenau
Организаторами выступили молодёжная инициатива Gen Z regelt («Поколение Z решает»), движение Schulstreik gegen Wehrpflicht («Школьная забастовка против воинского призыва») и Федеральная конференция школьников Германии (BSK). При этом объединения проводят отдельные акции, поскольку их требования и подходы к организации протестов различаются.
По данным Anadolu, движение против воинского призыва заявило о более чем 50 тысячах участников школьных забастовок в свыше 100 городах. Инициатива Gen Z regelt отдельно организовала выступления в 73 населённых пунктах. Демонстранты требуют отменить обязательные медицинские освидетельствования для будущих призывников, пересмотреть закон о военной службе и направить больше бюджетных средств на образование и здравоохранение.
«Их войны — без нас», «Деньги на образование вместо войны» и «Нет обязательной военной службе» — такие лозунги появились на плакатах участников. В Берлине около 4,5 тысячи человек, по оценке полиции, прошли от Александерплац до Марианненплац. Организаторы называли более высокие цифры. Отдельная демонстрация BSK состоялась у Бранденбургских ворот.
В Гамбурге на улицы также вышли несколько тысяч молодых людей. Участники скандировали лозунги против воинской повинности и сокращения образовательных расходов. В Кёльне полиция насчитала около 2,5–3 тысяч протестующих, а в Бремене возле центрального вокзала собрались примерно 1,2 тысячи человек.
Недовольство молодёжи связано с реформой военной службы, которая действует в ФРГ с начала 2026 года. Все 18-летние граждане получают анкеты Бундесвера, причём для мужчин их заполнение обязательно. С июля 2027 года также предусмотрено обязательное медицинское освидетельствование мужчин соответствующих призывных возрастов. Сама служба пока остаётся добровольной, однако закон допускает введение призыва отдельным решением парламента.
Ранее Life.ru рассказывал о подготовке масштабной студенческой забастовки в 33 городах Германии. Инициатором выступило объединение Gen Z regelt Studis, представители которого потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца, отказа от милитаризации университетов и увеличения расходов на образование. Активисты намеревались остановить занятия примерно в 35 вузах и провести собрания студентов для согласования дальнейших действий.
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