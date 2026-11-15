Попытка участников молодёжной акции в Берлине прорвать полицейское оцепление закончилась задержаниями и столкновениями с правоохранителями. Полиция временно задержала 22 человека, двое сотрудников получили травмы. Об этом столичные правоохранительные органы сообщили в X.

«В ходе собрания в Шарлоттенбурге участники шествия неоднократно скандировали антиполицейские лозунги. Прежде чем шествие тронулось, участники сцепили передние транспаранты и попытались прорвать полицейскую цепь во главе колонны, чтобы силой привести шествие в движение. Наши силы пресекли это», — говорится в сообщении.

Обстановка обострилась после применения пиротехники. Полицейские сообщили о нападениях на сотрудников и сопротивлении при задержаниях. Для разгона участников и пресечения нарушений пришлось применять физическую силу, включая удары и приёмы фиксации.

На пике акция собрала около 1,2 тысячи человек. По её итогам полиция подготовила 13 заявлений о правонарушениях, среди которых нападения на правоохранителей, сопротивление при задержании и нарушения законодательства о взрывчатых веществах. Двое пострадавших полицейских продолжили службу.