Каждый пятый молодой житель Германии в возрасте от 14 до 29 лет планирует покинуть страну. Молодёжь всё чаще сомневается в своём будущем на родине и считает, что власти не прислушиваются к её интересам. На растущее недовольство нового поколения обращает внимание газета Handelsblatt.

Согласно исследованию «Молодёжь в Германии — 2026», конкретные планы переезда за границу есть у 21% опрошенных. Ещё один показатель оказался значительно выше: 41% молодых людей в принципе допускают эмиграцию. При этом речь идёт именно о намерениях, а не о решении, которое обязательно будет реализовано.

Одной из главных проблем издание называет разрыв между поколениями. Молодые немцы недовольны тем, что политический курс страны в значительной степени определяют пожилые избиратели, тогда как мнение молодёжи, по её ощущениям, остаётся без внимания. Ситуацию усугубляют дороговизна жилья, экономическая неопределённость и опасения за карьерные перспективы.

При этом отъезд граждан уже приобрёл рекордные масштабы. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), в 2025 году Германию покинули почти 290 тысяч обладателей немецких паспортов — максимальное число за весь период наблюдений. Примерно половине уехавших было от 20 до 39 лет. Ранее Life.ru писал, что наиболее популярными направлениями для переезда стали Швейцария, Австрия и Испания.

Недовольство политикой при этом характерно не только для молодого поколения. Согласно ноябрьскому опросу Forsa, работу правительства канцлера Фридриха Мерца отрицательно оценивают рекордные 86% немцев. Довольны деятельностью кабмина лишь 12% респондентов. Большинство опрошенных также сомневаются в способности канцлера эффективно руководить правящей коалицией.